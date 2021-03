Folgore Caratese-Bra, il caso dell’arbitro Di Loreto finisce alla Procura Federale

Il giorno dopo non si placa il malumore dopo Folgore Caratese-Bra, gara caratterizzata da oggettivi errori arbitrali del Sig. Marco Di Loreto della sezione di Terni e finita sul bando degli imputati per una possibile frase razzista di Di Loreto, arbitro giovane alle prime armi classe '96, nei confronti di un giocatore della Caratese. La Procura Federale nei prossimi giorni aprirà un fascicolo ed è pronta una inchiesta dopo un'accesa richiesta da parte della Folgore. Il club brianzolo vuole avere delle risposte certe sui fatti accaduti e chiede di indagare federalmente su Marco Di Loreto. Nel frattempo sembra scontata la decisione di Gervasoni di sospendere l'arbitro in questione fin quando non saranno emerse le eventuali responsabilità dell'arbitro di Terni.