Il punto sul campionato di Serie D: Campobasso ok, Gozzano-Bra in fuga

Torna l'appuntamento con il "Punto sulla Serie D", attraverso il quale analizziamo a cadenza settimanale tutti i risultati maturati nel campionato di quarta serie con un occhio di riguardo, in particolare, su quelle squadre che il prossimo anno potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagoniste in Serie C.

GIRONE A

Sembrano ormai delinearsi le posizioni di vertice nel Girone A, con Gozzano e Bra sempre più distaccate dal resto del gruppo ed entrambe con una gara da recuperare. Nel weekend non hanno fallito l'appuntamento con i tre punti rispettivamente contro Folgore Caratese e PDHAE, scivolato fuori dalla Top-5 complice il blitz della Caronnese in casa del Saluzzo.

Classifica: Gozzano* 41, Bra* 39, Sestri Levante 32, Castellanzese* 31, Caronnese 31

GIRONE B

Prove di fuga del Seregno di mister Franzini, vittorioso per 2-1 in casa contro la Casatese che attualmente si ritrova in seconda posizione a -4. Successo esterno del Brusaporto contro il Calvina, frena a sorpresa il Crema che cede di schianto alla matricola Ponte San Pietro (1-3)

Classifica: Seregno 34, Casatese 30, Brusaporto 29, Crema 28, NibbionOggiono 27

GIRONE C

Successo in trasferta della Manzanese contro la Luparense (1-3), il Trento non va oltre il 3-3 in una sfida rocambolesca contro il Chions ma viste le due partite in meno sarebbe virtualmente al primo posto della graduatoria. Sul terzo gradino del podio, a quota 33, Belluno e Mestre: per i primi un 2-2 contro il Cjarlins Muzane, per i secondi un 3-2 casalingo contro l'Adriese.

Classifica: Manzanese* 37, Trento** 34, Belluno* 33, Mestre 33, Union Clodiense** 31

GIRONE D

L'Aglianese continua la sua avventura in solitaria al comando del Girone D grazie alla netta affermazione per 0-3 sul campo del Prato: il Pro Livorno vince 1-0 contro il Corticella e si porta in seconda posizione, approfittando anche del turno di stop imposto al Fiorenzuola a causa di diversi casi di Covid-19 riscontrati nel roster del Mezzolara.

Classifica: Aglianese* 34, Pro Livorno 32, Fiorenzuola* 29, Lentigione 29, Prato 26

GIRONE E

Non si può ancora trarre un bilancio preciso di quanto sta accadendo nel Girone E vista la disparità di gare giocate dalle varie squadre. Il Cannara resta in testa nonostante la sconfitta contro il San Donato, ma il Trastevere è ad una sola lunghezza di distanza in virtù del 3-0 rifilato al Tiferno Lerchi. Da segnalare l'ennesimo risultato negativo del Siena, battuto in casa della Sinalunghese in un match che i bianconeri hanno concluso in nove uomini.

Classifica: Cannara* 29, Trastevere** 28, Montevarchi** 26, Lornano Badesse 26, Tiferno Lerchi* 25

GIRONE F

Quarto squillo consecutivo del Campobasso, che vince 1-2 in trasferta a Fiuggi e si conferma a +3 sul Castelnuovo Vomano (3-4 in casa del Rieti). Nessun problema per il San Nicolò Notaresco (0-2 a Giulianova), pareggio esterno per il Vastogirardi (2-2 con la Recanatese).

Classifica: Campobasso** 33, Castelnuovo Vomano 30, San Nicolò Notaresco** 28, Vastogirardi* 24, Cynthialbalonga 24

GIRONE G

Termina in parità (1-1) lo scontro d'alta classifica tra Latina e Nocerina, ad approfittarne è la Vis Artena che liquida 2-0 il Carbonia portandosi così a -1 dalla vetta. In un girone costantemente caratterizzato dai rinvii, il Savoia è l'unica formazione tra le prime otto della classe ad aver disputato tutte le sedici partite previste: da segnalare, invece, i ben sei match da recuperare del Monterosi, che non scende in campo dal 10 gennaio scorso.

Classifica: Latina*** 29, Vis Artena** 28, Savoia 27, Nocerina* 27, Monterosi****** 26

GIRONE H

Le due vittorie tra mercoledì e ieri contro Portici e Francavilla portano l'Altamura ad un solo punto di distacco dalla capolista Lavello, che ha ritrovato il bottino pieno sconfiggendo in casa la Fidelis Andria. Il Picerno, che ha una gara da recuperare, non è riuscito a portare a casa i tre punti nel testacoda con il Città di Fasano (2-2).

Classifica: Lavello 28, Altamura 27, Picerno* 27, Casarano** 26, Fidelis Andria* 25

GIRONE I

Secondo pareggio consecutivo per l'ACR Messina, bloccata sul 3-3 dal Marina di Ragusa. Non stecca l'Acireale contro il Santa Maria Cilento (2-1 in rimonta), bene anche l'FC Messina in casa contro il Paternò (1-0): Gelbison e Licata completano la Top-5.

Classifica: ACR Messina 30, Acireale** 26, FC Messina*** 25, Gelbison** 24, Licata* 22