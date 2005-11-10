Ufficiale Il Trapani continua a rinforzarsi: in mezzo al campo arriva l'esperto Giacomarro

Il Trapani continua a rinforzarsi e, dopo Andrea Petta in difesa, pesca ancora in casa Gela. La società di Valerio Antonini ha infatti chiuso per l'arrivo del classe '95 Dario Giacomarro in mezzo al campo. Questa la nota dei siciliani:

"Il centrocampo granata si arricchisce di qualità, personalità e leadership.

FC Trapani 1905 accoglie Dario Giacomarro, centrocampista di grande esperienza con oltre 300 presenze tra Serie C e Serie D e una carriera costruita da protagonista sui campi del calcio professionistico e dilettantistico nazionale. Palermitano, classe 1995, Giacomarro porta in dote visione di gioco, equilibrio tattico e una mentalità forgiata in piazze importanti, culminata con la vittoria del campionato di Serie D con l’Audace Cerignola".

Di seguito invece le parole del direttore sportivo granata Luigi Volume: “Dario è un calciatore che conosce la categoria, ha vinto campionati e possiede le qualità tecniche e umane che cercavamo. Siamo certi che darà un contributo importante alla crescita della squadra e al raggiungimento dei nostri obiettivi.”