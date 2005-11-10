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Colpo da novanta per il Campodarsego: arriva l'esperto centravanti Samuele Longo

Colpo da novanta per il Campodarsego: arriva l'esperto centravanti Samuele Longo
© foto di Campodarsegocalcio.it
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 13:55Serie D

Colpo da novanta per il Campodarsego, club padovano che milita in Serie D. I biancorossi hanno infatti annunciato di aver tesserato Samuele Longo, attaccante di grande esperienza con un lungo passato nei campionati professionistici soprattutto in Italia e in Spagna.

Il comunicato del Campodarsego

Il Campodarsego piazza uno dei colpi più importanti della propria storia recente e si assicura un attaccante dal curriculum straordinario. La società del presidente Daniele Pagin annuncia l’arrivo di Samuele Longo, centravanti classe 1992 con oltre quindici anni di carriera tra Serie A, Serie B, calcio spagnolo e Nazionali giovanili italiane.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Longo è stato considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano della sua generazione. Con i nerazzurri ha conquistato il campionato Primavera e la NextGen Series prima di iniziare una lunga carriera tra i professionisti. Ha vestito le maglie di Espanyol B, Espanyol, Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Osasuna, Lugo, Huesca, Cremonese, Venezia, Vicenza, Piacenza, Modena, Ponferradina, Anorthosis Famagosta, Lamia e Deportivo La Coruña, maturando esperienze nei campionati di Italia, Spagna, Grecia e Cipro.

Nel corso della sua carriera Longo ha disputato oltre 400 partite tra i professionisti, realizzando più di 80 reti tra campionati e coppe. Le stagioni più prolifiche le ha vissute con il Girona, dove ha messo a segno 14 gol, e con il Tenerife, con 12 reti, confermandosi tra gli attaccanti più apprezzati della Segunda División spagnola. Ha lasciato il segno anche con Lugo, Vicenza, Piacenza, Modena e Ponferradina, dimostrando continuità realizzativa nel corso degli anni.
Prestigioso anche il suo percorso con la maglia azzurra. Longo ha vestito tutte le Nazionali giovanili italiane, dall’Under 16 all’Under 21, collezionando complessivamente oltre 70 presenze e più di 25 gol. Con l’Under 21 ha disputato 19 partite, realizzando 4 reti, confermandosi per anni uno dei punti di riferimento offensivi del vivaio della Nazionale italiana.

Le parole del presidente Pagin

Il presidente Daniele Pagin commenta con entusiasmo: «L’arrivo di Samuele rappresenta un segnale importante per tutto l’ambiente. Parliamo di un calciatore che si presenta con una carriera di altissimo livello e che ha scelto il nostro progetto con convinzione. Siamo orgogliosi che abbia deciso di sposare il Campodarsego e siamo certi che, oltre alle sue qualità tecniche, porterà esperienza, mentalità vincente e leadership all’interno dello spogliatoio».
Il direttore sportivo Mattia Bergamaschi racconta la lunga trattativa: «Samuele è un giocatore che si presenta da solo, il suo curriculum parla per lui. Lo avevo cercato già all’inizio della scorsa stagione, ma per motivi familiari aveva preferito restare in Spagna, dove stava bene. Quest’estate abbiamo riallacciato i contatti e, confrontandosi anche con la moglie, ha deciso di sposare il nostro progetto.

È una prima punta, ma è molto intelligente tatticamente. Non è un centravanti statico, sa muoversi, dialogare con i compagni e può giocare insieme a tutti gli attaccanti che abbiamo in rosa, da Cupani a Gallo, passando per Pasquato e Calì. La Serie D per lui è una novità, perché ha sempre giocato in categorie superiori. Oltre al contributo tecnico, alzerà il livello del gruppo anche sotto l’aspetto caratteriale e della mentalità. È un acquisto di grandissimo spessore per il Campodarsego».

Con l’arrivo di Samuele Longo il Campodarsego consegna al proprio reparto offensivo un attaccante di assoluto livello, capace di mettere al servizio dei biancorossi un bagaglio di esperienza costruito in centinaia di partite tra professionismo, campionati esteri e Nazionale italiana. Una delle operazioni più prestigiose del mercato biancorosso.
 

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