Ufficiale Il ChievoVerona pesca in Serie A: arriva Cantarella dal Torino per la difesa

Il centrale mancino, cresciuto nelle giovanili granata, rafforzerà la retroguardia del club veneto nella prossima stagione

Prima esperienza lontano da Torino e dal Torino per il centrale difensivo Cantarella. Il classe 2008 infatti è stato annunciato dal ChievoVerona come nuovo rinforzo per la prossima stagione. Il giovane calciatore nella passata stagione ha collezionato 37 presenze, con quattro reti, con la maglia dell'Under 18 granata. Di seguito il comunicato dei gialloblù:

"L’A.C. ChievoVerona è lieto di accogliere in gialloblù Luca Cantarella, difensore classe 2008 che farà parte della rosa per la stagione 2026/2027.

Cresciuto nel settore giovanile del Torino, con cui ha vinto lo Scudetto Under 17, Luca arriva al ChievoVerona dopo aver completato il percorso con la formazione Under 18 granata. Difensore centrale mancino, è un profilo giovane e interessante, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita con i nostri colori.

Il ChievoVerona dà il benvenuto a Luca, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia gialloblù".