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Trapani, arriva il difensore classe 1992 Andrea Petta. Era al Gela
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Esperienza, leadership e mentalità vincente: Andrea Petta è un nuovo calciatore del Trapani.
Difensore centrale classe 1992, Petta porta con sé un bagaglio di esperienza costruito in anni di carriera tra professionismo e Serie D, distinguendosi come uno dei protagonisti di numerose stagioni vincenti. Nel suo palmarès figurano infatti la vittoria del campionato di Serie C2 con L’Aquila e ben tre successi nel campionato di Serie D con Lupa Castelli Romani, Bisceglie e Team Altamura.
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