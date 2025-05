Ufficiale In D mister Possanzini. Il fratello del tecnico del Mantova confermato alla Maceratese

Quando il calcio è questione di famiglia. Perché in casa Possanzini non c'è solo Davide a brillare in panchina (promozione in Serie B con il Mantova la scorsa stagione e salvezza in quella attuale), ma anche Matteo Possanzini, che dopo aver guidato la Maceratese in Eccellenza, è volato in Serie D con il club marchigiano, che ha deciso di confermarlo anche per la stagione futura. La prima appunto in Serie D per il tecnico classe 1982, fratello minore del tecnico della compagine virgiliana.

Ecco la nota dei biancorossi:

"La 𝐒.𝐒. 𝐌𝐚𝐜𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬𝐞 è lieta di annunciare il proseguimento del rapporto di lavoro con mister 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐏𝐨𝐬𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐧𝐢, che sarà alla guida della prima squadra anche nella prossima stagione in 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐃.

Una conferma indiscutibile, accolta con grande soddisfazione da tutto l’ambiente biancorosso, convinto che mister Possanzini sia la figura giusta per affrontare con ambizione e determinazione il ritorno in quarta serie".

Hanno poi fatto seguito le parole del presidente Alberto Crocioni: "Oltre alla straordinaria vittoria del campionato di Eccellenza, il Mister si è distinto per aver centrato pienamente gli obiettivi fondamentali fissato a inizio stagione: la valorizzazione dei giovani e l’impronta di una chiara identità di gioco. Due pilastri del progetto tecnico della società, sui quali Possanzini ha saputo costruire una squadra solida, coesa e capace di entusiasmare".