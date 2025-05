Ufficiale Nonostante la retrocessione in Serie D, il Caldiero Terme conferma mister Soave

"Il Calcio Caldiero Terme comunica con soddisfazione che Cristian Soave sarà l’allenatore della Prima Squadra del Calcio Caldiero Terme anche nella stagione 2025-2026": con questo comunicato qui, si chiude il giovedì della formazione gialloverde, che sta già programmando la prossima stagione, e lo farà partendo dalla conferma di mister Cristian Soave, nonostante la retrocessione in Serie D maturata nel corso del playout di questa stagione "perso" contro la Triestina (Caldiero penalizzato dalla classifica della regular season, dopo un doppio pari con gli alabardati).

Ricordiamo intanto che l'allenatore, fautore della promozione in Serie C dei termali, era stato esonerato lo scorso 19 gennaio, ma poi richiamato un mese dopo visto che con Roberto Bordin non c'era stata la svolta attesa.

E grandi attestati di stima per il tecnico, ci furono da parte Direttore Sportivo Fabio Brutti anche lo scorso 18 marzo, quando a TMW Radio parlò così: "Stiamo lavorando tanto, devo dire che la mia squadra è migliorata, lo staff tecnico ha lavorato secondo me anche bene. Siamo partiti forti, poi abbiamo avuto un momento lungo di calo, però quello che posso dire è che adesso la squadra ha avuto delle prestazioni importanti, anche se non abbiamo raccolto chissà quanti punti. Soave è sicuramente un valore aggiunto e lo sarà alla fine come lo è stato l'anno scorso, perché poi alla fine il fatto che lui conosca l'ambiente ci aiuta. E, questo per me è una cosa da ribadire, è un gruppo molto coeso".