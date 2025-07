Ufficiale Campodarsego, prelevato dalla Torres l'esterno Sanat: arriva in prestito

L'esterno offensivo della Torres Sanat dopo l'esperienza in Serie D nelle fila del Mestre nella passata stagione (33 gare e un gol) tornerà a calcare i campi della quarta serie italiana. Il giocatore è stato infatti annunciato dal Campodarsego. Di seguito il comunicato e le parole del direttore sportivo del club veneto:

Il Campodarsego Calcio e il suo presidente Daniele Pagin informano di aver acquisito in prestito dalla società Torres le prestazioni sportive di Mohamed Ayman Sanat. Nato il 28 maggio 2002, Sanat è un’ala destra, un centrocampista che ha militato in carriera nelle fila di Reggiana, Lentigione, Prato, Torres e Mestre, con cui ha disputato l’ultimo anno in prestito.

“È un giocatore che abbiamo visto all’opera nell’ultimo anno al Mestre”, spiega il ds Mattia Bergamaschi. “E’ un esterno offensivo che ci ha impressionato. Ha caratteristiche tali che gli consentono di legare il gioco. È il classico esterno di centrocampo di qualità che cercavamo con mister Bedin e non ce lo siamo fatti scappare. Arriva in prestito dalla Torres di serie C. Siamo contenti. È un elemento che ha fatto serie C e serie D. Ha avuto diverse proposte, ma lui ha accettato subito il nostro progetto ed è contento di venire a giocare a Campodarsego”.