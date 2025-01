Ufficiale Olbia, dopo 11 stagioni è addio con capitan La Rosa: c'è la risoluzione del contratto

vedi letture

Dopo settimane di chiacchiere e rumors alla fine è arrivata l'ufficialità: l'avventura di Luca La Rosa all'Olbia si è conclusa con la risoluzione del contratto in essere fra le parti.

Il difensore e capitano lascia dopo 11 stagione al club sardo e oltre 200 presenze con la maglia bianca.

"La società - si legge nella nota appena diffusa - ringrazia Luca per la dedizione e l’amore che ha saputo riservare per questa maglia in modo unico ed esemplare.

Olbia Calcio e tutto il suo staff augurano a Luca il meglio per il proseguo della sua carriera professionale e di raggiungere tutti gli obiettivi che un uomo come lui merita".