Ufficiale Pistoiese, esonerato il tecnico Gabriele Parigi. Per lui dieci sconfitte su 13 match

Si chiude dopo poco meno di quattro mesi l'avventura di Gabriele Parigi come tecnico della Pistoiese, formazione toscana attualmente in zona playout in Serie D. Decisive le tre sconfitte consecutive raccolte nell'ultimo periodo. Per Parigi al timone dell'Olandesina una vittoria, 2 pareggi e ben 10 sconfitte.

L’Us Pistoiese 1921 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della Prima Squadra mister Gabriele Parigi. A lui vanno il ringraziamento per l’impegno profuso durante la sua esperienza in arancione e l’in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera. Nelle prossime ore la società renderà noto il nome del successore.