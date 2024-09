Ufficiale Pochesci torna in pista: il tecnico allenerà l'Avezzano in Serie D. Il comunicato

vedi letture

A distanza di oltre un anno dall’addio alla panchina della Juve Stabia, guidata in appena nove occasioni fra gennaio e marzo 2023, per Sandro Pochesci c’è un ritorno al passato e a quella Serie D dove ha a lungo allenato, prima delle esperienze in Serie C – con Fondi, Casertana, Bisceglie, Carpi e appunto i campani – e mezzo campionato di Serie B alla guida della Ternana. Il tecnico infatti riparte dall'Avezzano come comunica il club biancoverde:

"La Società Avezzano Calcio comunica di aver contrattualizzato come Allenatore e Responsabile della Prima Squadra Mister Sandro Pochesci.

Esperienze molteplici ed importanti, culminate dalla la stagione con la Ternana in B, rappresentano il suo personale biglietto da visita".