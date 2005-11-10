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Dopo gli anni a Reggio, Corazza ritrova Taibi: l'attaccante ha firmato con la Pistoiese

Dopo gli anni a Reggio, Corazza ritrova Taibi: l'attaccante ha firmato con la Pistoiese TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 10:47Serie D

Dopo gli anni vissuti in Calabria, Simone Corazza ritrova Massimo Taibi, perché è stato annunciato proprio adesso come nuovo calciatore della Pistoiese, dove arriva dopo la risoluzione con l'Ascoli, lasciato dopo la promozione in Serie B.
Di seguito, la nota del club toscano:

"La Società FC Pistoiese è orgogliosa di ufficializzare l’arrivo di Simone Corazza, innesto di assoluto prestigio per il reparto avanzato e colpo semplicemente straordinario messo a segno dal Direttore Generale dell’Area Sportiva Massimo Taibi, considerata la caratura e il curriculum del giocatore.

Nato a Latisana il 22 marzo 1991, Corazza è un attaccante centrale che in carriera ha sempre militato fra i professionisti, con quasi 90 gettoni in Serie B. Dopo aver iniziato il proprio percorso nel Calcio Portogruaro-Summaga, Corazza vive la sua prima stagione da protagonista nel Valenzana Calcio – in Serie C – nella stagione 2009-10, terminata con 6 gol. L’anno seguente fa il suo ritorno al Portogruaro, mostrando la stessa confidenza con la rete e terminando il 2011/12 con 10 gol e 1 assist. Due stagioni dopo arriva il trasferimento al Sudtirol. Con gli altoatesini mette a segno 12 gol in una stagione molto positiva, culminata con il raggiungimento dei play-off per la promozione in Serie B. Cadetteria che Corazza riesce a conquistare a suon di gol con il Novara nell’annata 2014-15, al termine di un campionato di Serie C dominato dai piemontesi, capaci di vincere anche la Supercoppa di categoria. Nella Serie B 2015-16, poi, la punta colleziona 5 gol e sfiora la Serie A arrivando ai play-off vinti dal Pescara. Corazza resta un altro anno in B con il Novara, prima di tornare in terza serie per vestire la maglia del Piacenza (saranno 10 i gol complessivi messi a segno in biancorosso). Nel 2019-20, grazie a Massimo Taibi – diesse di quella Reggina – si trasferisce a Reggio Calabria e aiuta gli amaranto a conquistare una splendida promozione in Serie B con 14 gol nel girone C. Nelle due stagioni seguenti, successivamente, il neo bomber arancione milita nell’Alessandria, ottenendo un’altra promozione in Serie B tramite i play-off nel 2020-21, e segnando 12 reti nel campionato cadetto l’anno seguente. La tappa successiva del percorso di Corazza è Cesena: in bianconero sigla 31 gol complessivi e conquista sia il Campionato di Serie C che la Supercoppa Serie C nella stagione 2023-24, riportando in grande stile i bianconeri in Serie B.

Il classe 1991 ha infine trascorso le ultime due annate ad Ascoli, chiudendo con 16 gol e 4 assist e ottenendo l’ennesima promozione in B della sua carriera. Con all’attivo quasi 500 presenze tra i professionisti e un palmares che conta tre campionati di Serie C vinti (Novara, Reggina, Cesena), due promozioni in B ottenute tramite play-off (Alessandria, Ascoli), due Supercoppe di Serie C (Novara, Cesena) alzate al cielo, 147 gol e 32 assist, Corazza è pronto a lasciare il segno anche sul prato del Melani.

Benvenuto a Pistoia, Simone!".

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