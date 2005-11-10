Ufficiale Il 'Joker' saluta Ascoli: c'è la risoluzione consensuale fra il club e il bomber Corazza

Protagonista della promozione dell'Ascoli in Serie B, nonostante abbia giocato appena dieci gare segnando tre reti (fra cui quello decisivo nello scontro diretto con l'Arezzo), per l'attaccante classe '91 Corazza è arrivato il momento di salutare il club marchigiano e cercare, da svincolato, una nuova formazione da cui ripartire nella stagione che sta per iniziare. Questo il comunicato dei bianconeri:

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Simone Corazza.

Il Club bianconero saluta, dopo due anni, uno dei grandi protagonisti della promozione conquistata nella scorsa stagione. Indelebili resteranno il gol vittoria realizzato al 90’, da neoentrato, nel derby contro la Sambenedettese al “Riviera delle Palme” il 4 marzo 2026 e quello, ancora decisivo, siglato al 101’ sul campo della capolista Arezzo, su rigore, il 30 marzo scorso. Due gol pesantissimi, simbolo di carattere, determinazione e spirito di sacrificio, che hanno contribuito al ritorno dell’Ascoli in Serie B.

L’Ascoli Calcio rivolge a Simone un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera, con l’augurio sincero di poter continuare a vivere nuove soddisfazioni sportive e umane, portando sempre con sé il ricordo di Ascoli e dell’affetto di un popolo che non dimenticherà le sue imprese".