Ufficiale Sassuolo, dopo Idzes ecco l'altra ufficialità: dal Venezia arriva anche Fali Candé

Adesso è ufficiale, con una doppia nota pubblicata sia sul sito ufficiale del Sassuolo che su quello del Venezia, il club neroverdi annuncia di aver acquistato dai lagunari il difensore guineano Fali Cande. Il difensore arriva a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro più bonus (QUI i dettagli). Questa la nota pubblicata dal Sassuolo:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Venezia FC, le prestazioni sportive del calciatore Fali Candé (difensore, 1998).

Nato a Bissau (Guinea-Bissau) il 24 gennaio 1998, Candé cresce calcisticamente in Portogallo, vestendo le maglie di diverse squadre giovanili fino a diventare protagonista in Primeira Liga con il Portimonense, dove colleziona 47 presenze e 3 gol.

Nel gennaio 2022 si trasferisce in Francia al Metz, disputando oltre 80 partite tra Ligue 1 e Ligue 2 dove si fa conoscere per le sue qualità nel gioco aereo e nella costruzione dal basso. Approda in Italia nel gennaio 2025 al Venezia, imponendosi subito nella seconda parte del campionato di Serie A con 17 presenze e 1 gol.

Punto fermo della Nazionale della Guinea-Bissau, Candé vanta 27 presenze tra Qualificazioni ai Mondiali e Coppa d’Africa.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Fali!”.

Questo invece il saluto del Venezia: “Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con l’U.S. Sassuolo per la cessione a titolo definitivo del difensore classe 1998 Fali Candé. Giunto in laguna nella stagione 2024/25, Candé ha disputato con la maglia arancioneroverde 17 partite, realizzando un goal e un assist. A Fali va il ringraziamento per la dedizione con cui ha rappresentato il Venezia FC. Buona fortuna, Fali”.