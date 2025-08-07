Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Milan Futuro, primo contratto da professionista per il 2009 Astin Mbaye

Milan Futuro, primo contratto da professionista per il 2009 Astin Mbaye
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 11:34Serie D
di Luca Bargellini

Nuova ufficialità in casa Milan. Ecco la nota ufficiale:

AC Milan comunica che Astin Mohammet Zaehb Mbaye ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2009, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

LEGGI ANCHE:
Milan Futuro, rinnovo fino al giugno 2027 per il classe 2005 Victor Ehuwa Eletu - Clicca qui!
Serie D, ecco i 9 gironi della stagione 2025-2026: Milan Futuro nel B, lo stesso del Chievo - Clicca qui!

