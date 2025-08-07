Ufficiale
Milan Futuro, primo contratto da professionista per il 2009 Astin Mbaye
TUTTO mercato WEB
Nuova ufficialità in casa Milan. Ecco la nota ufficiale:
AC Milan comunica che Astin Mohammet Zaehb Mbaye ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2009, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
