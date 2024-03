Ufficiale Trastevere, si dimette mister Venturi. Squadra a mister Stirpe e a Tajarol

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Trastevere - formazione del Girone G di Serie D - "comunica che in data odierna Mauro Venturi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di allenatore della prima squadra per motivi personali.

In sostituzione la Società ha conferito l'incarico a mister Armando Stirpe e a Stefano Tajarol.

Il Trastevere Calcio ringrazia mister Venturi per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità e totale dedizione e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".