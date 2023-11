ufficiale Trastevere in Coppa con Venturi in panchina. Nominato stamani come nuovo tecnico

Sedicesimi di Coppa Italia Serie D per il Trastevere, in campo in questo momento contro il Cynthialbalonga. E in campo con il nuovo tecnico in panchina perché, due ore prima del match, la formazione romana ha comunicato "di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Mauro Venturi. Ex calciatore professionista, con le maglie di Alessandria e Astrea, Venturi ha debuttato in panchina come primo allenatore guidando la Pro Cisterna alla salvezza in Eccellenza. Dopo una breve esperienza in D all'Anziolavinio, è stato protagonista per tre anni ad Aprilia, riportando i pontini in D nel 2017 e sfiorando i play-off nella stagione successiva. Nel 2019 passa all'Albalonga e chiude al quarto posto nel girone E, nell'anno della sospensione del campionato per la pandemia. Nella passata stagione ha guidato il Pomezia fino alla ventesima giornata".

Ricordiamo che il mister succede a Franco Cioci, esonerato dopo il ko domenicale contro il Cassino.