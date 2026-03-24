TMW Treviso ad un passo dalla C, Strano: "Mancano gli ultimi punti. Ma sono anche i più difficili”

Nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa, ha preso la parola Pierfrancesco Strano direttore sportivo del Treviso, formazione prima nel Girone C di Serie D

"Non è un'esperienza semplice. E lo dimostra il casalingo 4-0 con il quale siamo stati sconfitti dalla Luparense nell'ultimo di campionato. Non è un torneo e una stagione semplice, mancano gli ultimi punti da fare. Fino a che non raggiungeremo il nostro obiettivo non ci fermeremo. Sapendo che gli ultimi passi sono anche i più difficili da compiere.

Abbiamo un gruppo con tanti giovani del 2005, 2006 e 2007, ma con anche elementi esperito come Gucher e altri. Si è creato soprattutto un collettivo forte fuori dal campo. Complice anche una guida tecnica eccellente. Sono tutti pezzi del puzzle che sono andati al loro posto.

Cosa ho imparato da Perinetti? Prima di tutto che le persone vengono prima dei calciatori. Sono elementi fondamentali per i rapporti umani".