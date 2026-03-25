...con Pierfrancesco Strano

Manca poco al traguardo finale. Poi, se tutto andrà come da programma, il Treviso potrà festeggiare la promozione in Serie C. Ancora qualche step da completare, senza perdere di vista la realtà e restando concentrati sull'obiettivo finché non sarà centrato. "La sconfitta di domenica scorsa? Gli schiaffi,, le batoste, servono sempre e ci fanno ricordare che non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo prefissato", spiega a TuttoMercatoWeb.com il ds Pierfrancesco Strano, intervenuto a margine del Palermo Football Meeting organizzato da Conference403 a La Braciera in Villa.

Domenica avete l'occasione per ripartire subito.

"Dobbiamo dimenticare il 4-0 subìto e trasformare la delusione in voglia di riscattarsi. Dobbiamo subito portare a casa i tre punti".

Testa al presente ma anche al futuro. State programmando la stagione che verrà?

"Se dovessimo raggiungere l'obiettivo, il primo traguardo da raggiungere sarebbe quello di mantenere la categoria e mettere le basi anche fuori dal campo. Alla squadra ci penseremo poi, anche in base alle riconferme e quant'altro".

Che giornata è stata il Palermo Football Meeting?

"Una giornata interessante, come tutte le precedenti edizioni. Sentir parlare persone che hanno fatto la storia del calcio come Giorgio Perinetti e Oscar Damiani, oltreché Fabrizio Ferrari, Crescenzo Cecere e tanti altri. Inoltre è stato presentato il libro di Rino Foschi: è sempre un piacere sentir parlare di persone di calcio di questo calibro. Certamente si tratta di un libro molto interessante".