Tuttocuoio vicino alla retrocessione. E senza allenatore: si è dimesso Firicano

Dopo il salto dall'Eccellenza alla Serie D, e una stagione - la scorsa - decisamente positiva, ecco che il Tuttocuoio è di nuovo sprofondato, con la retrocessione che appare ormai a un passo: la classifica, archiviate le 28 giornate e con la 29ª ormai alla porta, parla di ultimo posto in classifica con soli 7 punti all'attivo. La matematica è ormai solo una formalità.

Ecco quindi che arrivano novità dalla panchina, anche se non si registrano comunicati ufficiali visto che non sono attive le pagine social del club e neppure il sito internet: a ogni modo, si è dimesso Aldo Firicano, che era stato esonerato il 14 ottobre salvo poi essere richiamato poco più di un mese dopo, il 18 novembre. Allora la squadra neroverde aveva 4 punti, ma in questo lungo lasso di tempo le cose sono cambiate di poco. La dirigenza - o meglio, la presidente Paola Coia - ha accettato le dimissioni del trainer, ed è ora attesa per il suo sostituto.