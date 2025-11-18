Ufficiale Il Tuttocuoio è sempre ultimo in classifica e ci ripensa: torna Firicano in panchina

Era il 14 ottobre, e l'ultimo posto nella classifica del Girone D di Serie D costava caro a mister Aldo Firicano: il tecnico, infatti, veniva esonerato dal Tuttocuoio. Che dopo un mese, però, non ha avuto la sterzata decisiva, è ancora ultimo in classifica, tanto che la proprietà ha provveduto a un nuovo ribaltone, con il ritorno del citato Firicano in panchina.

Di seguito, la nota del club di Ponte a Egola:

"La società Tuttocuoio 1957 comunica di aver interrotto di comune accordo il rapporto professionale con l'allenatore Riccardo Boschetto.

La società gli augura le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera sportiva.

La squadra neroverde sarà affidata nuovamente ad Aldo Firicano, che torna alla guida tecnica della prima squadra".

Intanto, vediamo anche quella che è la classifica, dopo 12 giornate:

Pistoiese 26, Pro Sesto 23, Lentigione 23, Desenzano Calvina 22, Cittadella Vis Modena 20, Piacenza 20, Palazzolo 19, Crema 18, Rovato Vertovese 18, Sangiuliano City 15, Correggese 15, Imolese 15, Sasso Marconi 14, Sant'Angelo 14, Tropical Coriano 9, Trevigliese 9, Progresso 7, Tuttocuoio 4