Ufficiale
L'Aquila ha il suo nuovo Direttore Generale: l'incarico è stato affidato a Betturri
Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, ora arriva l'ufficialità: Flavio Betturri è il nuovo Direttore Generale de L'Aquila, club dove arriva dopo 14 lunghissime stagioni al Trastevere, segnate da grandi successi sportivi.
Di seguito la nota:
"L’Aquila 1927 rende noto di aver affidato l’incarico di Direttore Generale a Flavio Betturri.
Originario di Amatrice e residente a Roma, Betturri, 34 anni, ha maturato una significativa esperienza nel mondo del calcio. Per 14 anni ha fatto parte della dirigenza del Trastevere Calcio, ricoprendo diversi incarichi all’interno della società, da quello di responsabile della scuola calcio a quello di direttore generale.
A Betturri il benvenuto e l’augurio di buon lavoro".
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