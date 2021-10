ufficiale Athletic Carpi, esonerato il tecnico Bagatti. Decisivo il gol incassato dal figlio

Gli Dei del calcio hanno un senso dell’umorismo decisamente particolare. La conferma arriva oggi dal monto della Serie D dove l’Athletic Carpi, formazione nata dalle ceneri del Carpi FC estromesso dalla Serie C la scorsa estate, ha comunicato l’esonero del tecnico Massimo Bagatti a seguito dell’1-1 interno contro il Progresso, altra formazione del campionato dilettanti. Fin qui niente di eccezionale, se non fosse che il gol del pareggio per la formazione ospite, che è costato il posto all’allenatore, è stato segnato da Niccolò Bagatti. Ovvero il figlio del tecnico carpigano. "Niccolò è davanti agli spogliatoi che piange perché indirettamente col suo gol pensa di avermi fatto un danno, ma gli ho detto che non deve fare così, ha solo fatto il suo dovere" ha detto poi lo stresso Bagatti padre nel post partita.

Umorismo che sfocia quasi nel sadico quello degli Dei che governano questo strano mondo.