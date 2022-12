ufficiale Contini riparte dai Dilettanti: l'ex Pergolettese è il nuovo tecnico del Carpi

Matteo Contini riparte dalla Serie D. L'ex allenatore della Pergolettese (nel 2019 riportò i cremaschi tra i professionisti), reduce da una parentesi poco felice alla Giana Erminio nella passata stagione, è stato ufficializzato in mattinata dal Carpi come nuovo tecnico in sostituzione dell'esonerato Massimo Bagatti. Contini eredita una squadra che attualmente occupa il quinto posto nel girone D, in coabitazione con il Fanfulla, a 14 punti di distanza proprio dalla Giana Erminio, assoluta dominatrice del raggruppamento fin qui.