ufficiale Livorno, niente ricapitalizzazione: e il CdA rassegna le dimissioni

Come prevedibile, il crac Livorno è sempre più vicino. La ricapitalizzazione non c'è stata, il CdA presieduto da Silvio Aimo si è dimesso e la messa in liquidazione della società può divenire cosa concreta.

Questo il comunicato del sodalizio labronico:

“Il presidente del Cda vista la richiesta di integrazione della documentazione a supporto del bilancio e la non totalità dei soci ha deliberato di convocare l’assemblea per il giorno 2 luglio con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, l’aumento di capitale o in alternativa la messa in liquidazione della Società oltre al rinnovo delle cariche sociali. Vista la difficoltà per dar seguito alla continuità aziendale tutto il Cda ha rassegnato le dimissioni”.