TMW - Ecuador, la federazione vuole Klinsmann per il ruolo di ct

La federazione ecuadoregna punta forte su Jurgen Klinsmann per il ruolo di commissario tecnico. Anche nelle ultime ore, il numero uno della FEF ha portato avanti i contatti con il manager tedesco, convinto che un profilo europeo sia quello che serve all'Ecuador dopo una Copa America disastrosa, chiusa con un solo punto conquistato nelle tre gare disputate nel gruppo C vinto dall'Uruguay. Klinsmann, al momento, ha preso tempo e non ha ancora dato una risposta.