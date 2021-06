…con Beppe Accardi

vedi letture

“Inter, Inzaghi grande colpo. Conte l’ideale per vincere, poi giusto dirsi addio. Fiordilino ha ripagato la fiducia del Venezia. Mbaye resta a Bologna. Maddaloni rinnova a Cesena”

“L’Inter con Simone Inzaghi ha fatto un grande acquisto, il tecnico arriva dopo un’ottima esperienza alla Lazio”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Come ha visto l’addio di Conte?

“Devi prenderlo per vincere e poi giusto dirsi addio. Quando hai in casa Conte ti fa spendere tanto per prendere i giocatori che dice lui. Inzaghi dal punto di vista tattico è il sostituto ideale”.

Che mercato sarà?

“Sarà una sessione parsimoniosa. Mi aspetto un calo generale. Ma credo che squadre come Inter, Milan, Juve e la Fiorentina che con Gattuso farà il salto di qualità possano fare interventi mirati”.

Fiordilino con il Venezia è volato in Serie A.

“L’esperienza di Fiordilino a Venezia è stata fantastica. Fabio Lupo lo ha voluto fortemente e lui ha ripagato la fiducia. Andare al Venezia è stata la decisione giusta”.

Rinnoverà?

“Parliamo da un po’ di tempo… ne riparleremo. Ma abbiamo un anno di contratto”.

Mbaye?

“Rimarrà al Bologna”

Embalo può tornare in Italia?

“Tornerà all’Eupen e poi vedremo i programmi. Non gli dispiacerebbe tornare in Italia”

Maddaloni e il Cesena: rinnoverete?

“È migliorato tanto, si è messo in vetrina e prima dell’infortunio lo stavano seguendo alcune squadre di B. A Cesena sta bene e ha ricevuto grande attenzione da parte di tutto l’ambiente. Oggi parleremo del rinnovo, può fare lo stesso percorso di Fiordilino con il Venezia”.

E il suo Palermo?

“Nell’ultima parte del campionato il Palermo ha fatto bene. Vincere non è mai facile. Forse c’è stata troppa enfasi attorno a questa squadra, i programmi erano altri. Sono campionati in cui meno si parla meglio è. Da quello che si legge il Palermo si ridimensionerà. Ma se operi bene sul mercato puoi creare una squadra competitiva comunque”.