...con Carmine Gautieri

"Il Napoli ha dimostrato che è in netta ripresa, vincere a Cagliari non è assolutamente semplice. Ha creato tanto, poteva anche fare qualche gol in più. La classifica oggi dice che gli azzurri sono a sei punti dall'Inter, tanto potrebbe dipendere dalla partita di oggi tra i nerazzurri e la Fiorentina". Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri. "La grande forza del Napoli - spiega Gautieri - è Antonio Conte, oggi la squadra si trova al secondo posto grazie al suo allenatore".

La Cremonese ha cambiato allenatore. Tocca a Giampaolo.

"Giampaolo è un allenatore importante, che ha fatto bene anche in passato. Dispiace per Davide Nicola, ha dimostrato di saper fare bene. La Cremonese con il nuovo tecnico prova a cercare di raggiungere la salvezza. Credo che abbia scelto l'allenatore giusto per sostituire Nicola".

La lotta salvezza - Verona e Pisa a parte - coinvolge ancora qualche squadra.

"Oggi tante si giocano la salvezza. Questo campionato è totalmente diverso dagli anni precedenti. Verona e Pisa sembrano condannate, per il terzultimo posto faccio fatica a capire chi potrebbe andare sotto".

Serie B: Monza e Venezia sono le due certezze.

"Il Palermo non sta dando continuità. Dopo il passo falso contro il Monza tutti si aspettavano una reazione importante contro la Juve Stabia. È ancora tutto aperto e da giocare, ma serve continuità. Il Venezia ha qualcosa in più rispetto a tutti. Occhio al Frosinone. In questo mese si decide il campionato".

La Samp fatica a rialzarsi. Monza e Venezia provano a prendere il largo...

"Non riesce a risollevarsi, è inspiegabile. Bisogna invece fare i complimenti al Pescara per la cattiveria agonistica che sta mettendo in campo. La squadra è ultima, ma può salvarsi. E le alttre stanno lottando. Può succedere tutto, anche nelle zone basse. La Samp è in difficoltà, è una situazione inspiegabile dall'anno scorso: ha una rosa competitiva per fare un campionato diverso".

La sorpresa?

"Il Catanzaro. Il Direttore Polito ha dimostrato ancora una volta le sue qualità importanti, la proprietà conferma le ambizioni e Mister Aquilani sta facendo grandi cose. Bravi":