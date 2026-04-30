Esclusiva TMW Gautieri: “Roma, Ranieri grossa perdita. Gasperini deciderà il nuovo ds”

“La Roma e l’addio di Ranieri? Nessuno si aspettava un epilogo del genere. All’inizio con Gasperini, Ranieri e Massara sembrava un gruppo forte. Coeso”. Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri.

Quanto perde la Roma con l’addio di Ranieri?

“Ranieri aveva anche rinunciato alla Nazionale per il bene della Roma. È una grossa perdita. Oggi bisogna capire chi comanda a Roma e soprattutto chi farà il mercato”.

E adesso è caccia al nuovo ds al posto di Massara.

“Credo che a questo punto il direttore lo deciderà Gasperini. Da fuori l’idea è che non c’è stata comunicazione tra tutte le parti”.