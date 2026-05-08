...con Daniele Sciaudone

Un anno sabbatico, con la testa ed il cuore sempre verso il mondo del calcio. "Mi sto dedicando un po' a me stesso e alle mie attività, nel calcio non avendo ricevuto chiamate che hanno attirato la mia attenzione mi sono preso un anno di stop concentrandomi sulle attività extracalcistiche: alcuni bed and breakfast e un fast food in franchising su Brescia". Così a TuttoMercatoWeb.com Daniele Sciaudone, ex centrocampista di - tra le altre - Bari e Spezia.

Pensa ad un futuro nel calcio in altre vesti?

"Mi piacerebbe allenare, vedremo se i grandi o i ragazzi. Ancora non lo so. Sono in una fase di riflessione, vedremo cosa riserverà il destino".

Serie B: oggi è una giornata molto importante.

"C'è solo una vincitrice del campionato e del resto non si sa nulla. Una cosa incredibile. È stato un torneo molto equilibrato e difficile per tutti. Guarderò con grande attenzione le partite del Bari e dello Spezia e della Reggiana. Vedere il Bari leggiù è un grosso colpo al cuore, è una squadra che poteva arrivare tranquillamente ai playoff".

Anche lo Spezia non se la passa bene. Come la Reggiana.

"Non mi capacito neppure per lo Spezia, mentre per la Reggiana che ha fatto investimenti diversi me lo potevo anche aspettare".

Playoff: chi la spunterà?

"Monza e Palermo sono i favoriti. Il Monza ha qualcosa in più a livello di organico, il Palermo ha dalla sua anche il calore della piazza. Ai playoff tutto può succedere, ma vedo il Monza leggermente favorito".

Allenatori rivelazione: da chi è rimasto impressionato?

"Stroppa s'è riconfermato, è una garanzia. Stanno facendo bene anche Aquilani a Catanzaro e Sottil a Modena".