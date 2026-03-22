...con Dario Canovi

"Napoli insidioso per le zone alte? Ormai no. Il distacco è tale che l'Inter può dirsi tranquilla. Poi il Napoli ha affrontato avversari comunque abbordabili, in più ha recuperato i suoi calciatori migliori". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.

Lotta salvezza: riaccese le speranze della Cremonese....

"Verona e Pisa mi sembra che abbandoneranno la Serie A. La Cremonese ha battuto il Parma, il Genoa ha perso una partita contro l'Udinese. Ma la lotta riguarda Fiorentina, Cremonese, Lecce e Cagliari".

Lotta Champions: il Como insidia la Juve.

"Più che altro è la Juve che insidia il Como, che gioca un bel calcio e merita ampiamente la qualificazione in Champions".

Sarri e la Lazio: a fine anno sarà addio?

"Visti i rapporti con Lotito, direi di sì. Anche se sarebbe l'ennesima sciocchezza della Lazio. Una Lazio che rimpiange la figura di Igli Tare, oggi ds apprezzato al Milan. I tifosi oggi sono in rotta con il Presidente Lotito ed è dura che un patròn continui a stare in sella nonostante il malcontento popolare".

Qual è il problema della Lazio?

"Tare era stato l'autore della Lazio vincente e brillante. Una volta andato via, lo scenario è cambiato".

Lotito, secondo lei, dovrebbe vendere la Lazio?

"Non secondo me, ma per i tifosi. Il popolo biancoceleste non vuole più Lotito, è il parere che si percepisce andando in giro per Roma".