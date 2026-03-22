...con Dario Canovi
"Napoli insidioso per le zone alte? Ormai no. Il distacco è tale che l'Inter può dirsi tranquilla. Poi il Napoli ha affrontato avversari comunque abbordabili, in più ha recuperato i suoi calciatori migliori". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.
Lotta salvezza: riaccese le speranze della Cremonese....
"Verona e Pisa mi sembra che abbandoneranno la Serie A. La Cremonese ha battuto il Parma, il Genoa ha perso una partita contro l'Udinese. Ma la lotta riguarda Fiorentina, Cremonese, Lecce e Cagliari".
Lotta Champions: il Como insidia la Juve.
"Più che altro è la Juve che insidia il Como, che gioca un bel calcio e merita ampiamente la qualificazione in Champions".
Sarri e la Lazio: a fine anno sarà addio?
"Visti i rapporti con Lotito, direi di sì. Anche se sarebbe l'ennesima sciocchezza della Lazio. Una Lazio che rimpiange la figura di Igli Tare, oggi ds apprezzato al Milan. I tifosi oggi sono in rotta con il Presidente Lotito ed è dura che un patròn continui a stare in sella nonostante il malcontento popolare".
Qual è il problema della Lazio?
"Tare era stato l'autore della Lazio vincente e brillante. Una volta andato via, lo scenario è cambiato".
Lotito, secondo lei, dovrebbe vendere la Lazio?
"Non secondo me, ma per i tifosi. Il popolo biancoceleste non vuole più Lotito, è il parere che si percepisce andando in giro per Roma".
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