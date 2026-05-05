...con Dario Canovi

“Avete mai visto giocare bene la Fiorentina quest'anno?". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.

Il punteggio di ieri sera però, è pesante.

"Il 4-0 è un risultato logico, la squadra che gioca meglio delle prime a parte l’Inter è la Roma. Se Milan e Juve continuano a giocate come nelle ultime partite possono essere riprese”.

Chi per il quarto posto?

“Oggi rischia più di non arrivarci a Juventus. Non mi aspettavo una grande Juve, mi sembra che non stia facendo chissà quale grande campionato”.

Che Juve sarà l'anno prossimo con Spalletti?

“Dipenderà molto dal mercato. La Juve non solo ha bisogno di fare mercato ma anche di farlo seriamente".

Vlahovic?

“Credo che non sia la soluzione. Non lo è stato per anni. Non mi pare che negli ultimi anni abbia fatto queste grandi prestazioni. Non è da qui che bisogna cominciare”.

Dove deve intervenire la Juve?

“Sicuramente il centrocampo ha bisogno di gente di valore. E poi in attacco. A parte Yildiz e Conceicao mi sembra che la Juve sia carente”.

La Cremonese invece vede complicare la sua permanenza in A.

“Dispiace perché è una squadra simpatica che ha dato i natali a calciatori importati come Vialli. Il Lecce si salva sempre. Corvino è una garanzia , sempre”.