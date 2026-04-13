...con Dario Canovi
“Abbiamo visto due partite in una: nel primo tempo il Como ha giocato un calcio bellissimo, meraviglioso, dominando l’Inter. Nel secondo tempo invece ha avuto la meglio l’Inter dimostrando perché è prima in classifica". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.
E la direzione arbitrale?
“Al di sotto delle aspettative. Orribile. Una partita che finisce con otto-nove ammonizioni vuol dire che l'arbitraggio è stato scarso".
Futuro della Nazionale: vede il ritorno di Antonio Conte?
“Si è offerto in maniera talmente evidente che ha dimostrato di voler andare in Nazionale. Chiunque arriverà a dirigere la federazione dovrà considerare Conte candidato numero uno. Sarà un addio consensuale”.
Salvezza: chi la spunta tra Lecce e Cremonese?
“Dipenderà molto anche da quello che farà la Fiorentina che è più attrezzata”
Avvocato e Thiago Motta torna in pista?
“Quest’anno ha ricevuto delle offerte e questo è l’importante. Potevano essere allettanti ma non rispondevano alle aspettative progettuali e non economiche. Thiago vuole allenare ma soprattutto partecipare al progetto”.
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