...con Dario Canovi

“Abbiamo visto due partite in una: nel primo tempo il Como ha giocato un calcio bellissimo, meraviglioso, dominando l’Inter. Nel secondo tempo invece ha avuto la meglio l’Inter dimostrando perché è prima in classifica". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.

E la direzione arbitrale?

“Al di sotto delle aspettative. Orribile. Una partita che finisce con otto-nove ammonizioni vuol dire che l'arbitraggio è stato scarso".

Futuro della Nazionale: vede il ritorno di Antonio Conte?

“Si è offerto in maniera talmente evidente che ha dimostrato di voler andare in Nazionale. Chiunque arriverà a dirigere la federazione dovrà considerare Conte candidato numero uno. Sarà un addio consensuale”.

Salvezza: chi la spunta tra Lecce e Cremonese?

“Dipenderà molto anche da quello che farà la Fiorentina che è più attrezzata”

Avvocato e Thiago Motta torna in pista?

“Quest’anno ha ricevuto delle offerte e questo è l’importante. Potevano essere allettanti ma non rispondevano alle aspettative progettuali e non economiche. Thiago vuole allenare ma soprattutto partecipare al progetto”.