...con Fabrizio Ferrari

“Mercato, meno soldi ma più trasferimenti interni. Providence? Spero che Fonseca lo faccia esordire in A. Butic esploderà, Diakité? Saltato il Napoli, farà il salto. E i giovani della B...”

“Spero fortemente in una ripresa del numero dei trasferimenti di calciatori rispetto a gennaio dove c’è stato davvero poco”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Fabrizio Ferrari.

Dunque sarà un mercato più vivace?

“Credo che ci sarà una leggera ripresa. Gennaio è stato il punto più basso. Bisognerà però vedere le dinamiche del mercato. Ci saranno meno soldi per i trasferimenti ma più mercato interno. Visto che nessuno è andato a vedere calciatori all’estero o ti fidi dei video o non li prendi”.

L’Empoli di La Mantia intanto prova a conquistare la Serie A.

“Merita la Serie A per la costanza delle prestazioni. Scalata la montagna del Covid l’Empoli facendo punti nelle prossime partite potrà pensare alla Serie A. Andrea ha sposato il progetto Empoli mettendosi a disposizione della squadra. Meno gol ma risultati e prestazioni”.

Tra i giovani a Roma brilla Providence.

“È il giocatore più interessante tra i Primavera del campionato. Spero che Fonseca gli dia l’opportunità di giocare in Serie A, lo merita per il percorso fatto e la fiducia che gli ha dato De Rossi”.

Coulibaly è protagonista a Salerno.

“Nella parte finale del campionato di B dell’anno scorso a Trapani ha fatto cose importanti, a Salerno con altre ambizioni si sta confermando ad ottimi livelli”.

Dalla B alla A: chi saranno le promosse?

“La squadra più in forma del momento è il Lecce. Davanti gioca un calcio in moderno, veloce, tecnico, che mi piace molto. Per le prime due posizioni dico Empoli e Lecce. Per il terzo posto lavorando con Coulibaly spero che vada su la Salernitana”.

Ci si aspettava di più dal Monza.

“Se devo fare una critica al Monza che ha costruito una squadra imperiale in ogni reparto direi che potrei farla al reparto avanzato. Avrei preso attaccanti che conoscono meglio il campionato. Un La Mantia, Coda o Mancuso”.

Balotelli arranca.

“Ogni volta che diciamo che è morto fa un gol decisivo. Non lo darei per morto anche se inevitabilmente tutti si aspettavano un impatto diverso”.

Butic?

“Il Pordenone ha risentito della vendita di Diaw. Mi piace molto la compattezza del club e dei calciatori dimostrata anche con il cambio di allenatore. Butic sta facendo il campionato che mi aspettavo, con qualche difficoltà, mostrando però di essere veramente forte. Il prossimo anno mi aspetto un’esplosione totale”.

Tiritiello intanto s’è consacrato a Cosenza.

“Ha cambiato totalmente le sue prestazioni diventando un titolarissimo con un’abilità in fase offensiva che è difficile vedere”.

Giovani talenti: Diakité del Teramo verso il salto di categoria?

“Dopo le vicissitudini di gennaio in cui è saltato il possibile trasferimento a Napoli ci sono tante squadre che mi hanno chiesto informazioni. Mi aspetto che faccia come è giusto che sia il salto di qualità”.

Giovani della B: su chi puntare?

“Oltre Coulibaly che è un 99 e lo ritengo uno dei giovani più importanti, merita una menzione Hjulmand del Lecce”.