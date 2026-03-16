...con Giorgio Perinetti

"Scudetto virtualmente all'Inter? Ormai sembra proprio di sì. La sconfitta del Milan consegna lo Scudetto ai nerazzurri, salvo clamorosi sviluppi credo che la squadra di Chivu vincerà il campionato". Così a TuttoMercatoWeb.com Giorgio Perinetti, direttore sportivo, ex tra le altre di Siena, Bari, Napoli e Palermo, oggi direttore generale dell'Athletic Palermo, primo in classifica nel Girone I di Serie D.

Cosa hanno sbagliato Napoli e Milan?

"Il Napoli ha avuto una stagione molto complicata per via della serie di infortuni a cui è andato incontro. Conte sta cercando di rimettere in piedi il campionato con la qualificazione in Champions, credo che di più non si potesse chiedere. Il Milan invece ha giocato un buon campionato ma non era attrezzato per vincere. L'Inter ha l'organico più attrezzato di tutti".

Chivu ha vinto anche lo scetticismo iniziale.

"È un ragazzo preparato che ha saputo gestire bene tutto. E ha dato all'Inter qualcosa in più con competenza e attenzione".

Stasera c'è Cremonese-Fiorentina. Sfida salvezza...

"Credo che la Fiorentina abbia tutte le qualità per tirarsi fuori da questa situazione. La partita di oggi sicuramente è molto importante. Il calcio è lo sport più bello del mondo perché a volte succedono cose imprevedibili. I viola stanno soffrendo in modo particolare, ma possono rialzarsi".

Si aspetta una rivoluzione in casa viola?

"Ogni anno si fanno rivoluzioni e invece dovremmo fare programmazioni. Purtroppo in Italia il calcio viene affrontato con un eccessivo navigare a vista".

Serie B: il Palermo ha perso 3-0 a Monza.

"Il Monza ha un organico con tanti calciatori esperti, da Serie A. Il Palermo dovrà prepararsi bene per il terzo posto, per poi cercare di vincere i playoff. La B comunque è un torneo che ricomincia domenica dopo domenica".

Direttore e il suo Athletic Palermo? Primi in classifica. E domenica sfidate la Nissa, una delle regine del campionato per budget e blasone.

"Ci godiamo il momento. Continuiamo a cercare di crescere affrontando le sfide partita dopo partita. Dovremo affrontare squadre di testa, lo faremo con umiltà senza assilli e senza ossessioni. Domenica sfidiamo la Nissa, che insieme alla Reggina è tra le favoritissime del campionato e mantiene questo ruolo. Affronteremo con la massima umiltà una sfida stimolante contro una squadra che ci ha già battuto all'andata, ma cercheremo di fare bene e di imparare da questi momenti. Siamo sotto esame, ma senza pressioni che invece potrebbero avere altre squadre partite con altri obiettivi rispetto a noi".