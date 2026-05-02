TMW Perinetti: "Scudetto all'Inter perché è la più forte. Napoli e Milan non hanno sbagliato nulla"

Giorgio Perinetti, direttore sportivo fra i più longevi del panorama calcistico italiano, ha parlato a TMW dell'emozionante finale di campionato di Serie B e dell'imminente vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Queste le sue parole nell'A tu per Tu di questa notte:

"Come al solito la B è imprevedibile, con tanti ribaltamenti di fronte e partite molto tese, intense. Il Frosinone ha fatto un passo avanti importante, mentre in coda c'è grande bagarre e non oso pensare cosa accadrà venerdì prossimo", dice a TuttoMercatoWeb.com Giorgio Perinetti, ultimo direttore sportivo ad aver portato Bari e Palermo in Serie A. Oggi i galletti si giocano la permanenza in B, i rosanero giocheranno i playoff per andare in A".

Serie A: sarà probabilmente la settimana dello Scudetto dell'Inter. Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?

"Nulla. L'Inter ha l'organico più forte, Chivu ha dato mentalità. E i risultati hanno premiato l'Inter. Il Napoli ha avuto troppi infortuni, il Milan è una squadra che deve definirsi e potrebbe lottare, mercato permettendo, per lo Scudetto l'anno prossimo".