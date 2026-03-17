17 marzo 2011, Totti supera Nordahl ed è il secondo migliore cannoniere della Serie A
Il 17 marzo del 2013, allo stadio Olimpico di Roma, i giallorossi allenati da Aurelio Andreazzoli affronta il Parma. La formazione capitolina ha bisogno di vincere per ridare ossigeno alla propria corsa europea dopo mesi tormentati (dopo l'addio di Zdenek Zeman del mese precedente, nonostante la finale di Coppa Italia conquistata). Lo fa molto alla svelta Lamela, che insacca da pochi passi per l'uno a zero al settimo minuto, mentre il Parma non è nelle migliori giornate, si vede.
Al minuto ventisei c'è spazio per la leggenda. Perché Valdes sgambetta Totti al limite dell'area, lo stesso numero dieci va sul punto di battuta e fulmina Mirante con una sassata. Si tratta del due a zero e, soprattutto, il gol numero 226 in Serie A. È l'acuto che fa sorpassare Gunnar Nordahl, posizionandosi al secondo posto dietro a Silvio Piola, un altro monumento del calcio italiano. Dal 1994 a quella sera quasi il 20% dei gol segnati dalla Roma in A portava la sua firma, vent'anni quindi di dominio quasi incontrastato.
Roma-Parma 2-0
Marcatori: 7' Lamela (R), 26' Totti (R).
ROMA
Stekelenburg, Marquinhos, Burdisso, Castan; Lamela, Tachtsidis (67' Bradley), De Rossi, Marquinho (82' Balzaretti); Florenzi, Perrotta (86' Taddei); Totti.
A disp.: Goicoechea, Lobont, Dodò, Piris, Lucca, Osvaldo, Lopez.
All. Andreazzoli.
PARMA
Mirante, Benalouane, Paletta, Lucarelli; Rosi, Ampuero (57' Biabiany), Valdes, Parolo (86' Galloppa), Gobbi; Sansone (76' Belfodil), Amauri.
A disp.: Pavarini, Bajza, MacEachen, Strasser, Morrone, Marchionni, Ninis, Boniperti, Cerri.
All. Donadoni.
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