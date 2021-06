23 giugno 1994, l'Italia batte la Norvegia e Roby Baggio dà a Sacchi del "matto" in mondovisione

Il 23 giugno 1994 a New York l'Italia è già all'ultima spiaggia per i Mondiali di USA '94. La selezione di Arrigo Sacchi, partita come una delle favorite alla vittoria finale, esordisce con un clamoroso ko contro l'Irlanda ed è costretta a vincere contro la Norvegia. Gli scandinavi arrivano alla sfida contro gli azzurri forti del successo di misura contro il Messico. Dopo pochi minuti un'errata interpretazione del fuorigioco consente a Leonhardsen si avviarsi verso la porta. Pagliuca in uscita disperata ferma il norvegese sventando con le mani fuori area: è cartellino rosso e l'Italia è costretta dopo 21 minuti all'inferiorità numerica. Per lasciar posto a Luca Marchegiani il commissario tecnico Arrigo Sacchi decide di togliere Roberto Baggio. A sorpresa, soprattutto del Divin Codino che in mondovisione pronuncia la frase: "Questo è matto!". Del resto il numero 10 era il Pallone d'Oro in carica e il giocatore più rappresentativo degli azzurri. La scelta a posteriori dà ragione al tecnico e una stoica Italia riesce persino a vincere la partita, grazie a un'incornata nella ripresa dell'altro Baggio, Dino.