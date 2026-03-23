23 marzo 1994, il Milan in 10 strapazza il Monaco. Baresi e Costacurta fuori per la finalissima
Il 23 marzo del 1994, il Milan ospita il Monaco a San Siro. Di fronte ci sono Fabio Capello, tecnico milanista, e Arsene Wenger, prossimamente grande protagonista con l'Arsenal. Quasi 80 mila spettatori per la semifinale secca in casa della meglio piazzata: Maldini è fuori, Panucci deve giocare a sinistra. Dall'altra parte Djorkaeff gioca da trequartista dietro all'ex interista Jurgen Klinsmann. Al tredicesimo arriva già il vantaggio: Boban crossa da corner e Desailly sblocca battendo Ettori.
Il Milan cerca il raddoppio più volte con Savicevic. Peccato che viene ammonito Costacurta ed espulso Baresi. Il Milan, in dieci, non si scompone e Albertini insacca il due a zero, poi Massaro firma il terzo, a metà secondo tempo. Così i rossoneri arrivano alla finale di Atene contro il Barcellona di Cruijff, che giocheranno senza gli squalificati Costacurta - che era diffidato - e lo stesso Baresi, costringendo Capello a inventarsi una difesa differente. Come andrà è scritto nella storia: quattro a zero.
Milan-Monaco 3-0
Marcatori: 13' Desailly, 48' Albertini 66' Massaro.
Milan (4-4-2)
Rossi; Tassotti, Costacurta, Baresi, Panucci; Donadoni, Desailly, Albertini, Boban; Savicevic (87' Simone), Massaro (83' Lentini).
Allenatore: Fabio Capello
Monaco (4-3-1-2)
Ettori; Blondeau (52' Wreh), Grimandi, Dumas, Petit; Viaud, Scifo, Puel (67' Simba); Djorkaeff; Gnako, Klinsmann.
Allenatore: Arsène Wenger.
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