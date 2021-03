26 marzo 1972, il Toro vince il derby con il gol decisivo di Agroppi

Il 26 marzo 1972 Il Torino vince il derby battendo 2-1 la Juve. Si gioca un match che poteva valere lo Scudetto. In un Comunale gremito (circa 67mila spettatori) si affrontavano per l'ottava giornata del girone di ritorno i granata guidati da Giagnoni e i bianconeri allenati da Vycpalek. La Juve era in testa alla classifica, con i granata dietro tre lunghezze. Fu proprio il Toro ad avere la meglio rimontando lo svantaggio iniziale di Anastasi al 20' del primo tempo: Claudio Sala dieci minuti più tardi e Agroppi al 64' riaprirono i giochi per il torneo. Non basterà perché ad aggiudicarsi il titolo sarà la Juventus. E il gol di Agroppi resterà vano perché un gol annullatogli nella sfida contro la Sampdoria qualche settimana prima si rivelerà decisivo.