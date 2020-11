27 novembre 2006, Fabio Cannavaro vince il Pallone d'Oro

Il 27 novembre 2006 Fabio Cannavaro vince il Pallone d'Oro. All'epoca in forza al Real Madrid, il difensore ottenne 173 voti, precedendo l'altro azzurro Gigi Buffon, secondo con 124 punti. "Ho pensato di essere su Scherzi a parte quando me lo hanno comunicato", disse Cannavaro commentando la notizia. L'ex parmense succedeva a Ronaldinho nell'albo d'oro, ed era il quarto italiano a ricevere il premio di France football dopo Gianni Rivera, Paolo Rossi e Roberto Baggio. Un riconoscimento eccezionale per Cannavaro al termine di un'annata che lo aveva visto anche protagonista della vittoria della Coppa del Mondo con la Nazionale in Germania.