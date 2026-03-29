29 marzo 1997, il millesimo gol della Nazionale Italiana. Grazie a Christian Vieri

Il 29 marzo del 1997, a Trieste, la Nazionale allenata da Cesare Maldini scende in campo contro la Moldavia. Una partita sulla carta agevole, contro una delle classiche squadre materasso del girone di qualificazione. Eppure quella serata triestina si rivela ricca di significati e destinata a entrare nella storia del calcio azzurro per due motivi in particolare, entrambi legati in modo straordinario allo stesso giocatore.

È la notte del debutto di Christian Vieri in Nazionale. Il centravanti muove i suoi primissimi passi con la maglia azzurra addosso proprio in quella fredda serata al Nereo Rocco, partendo titolare in tandem con Gianfranco Zola. Nessuno avrebbe immaginato, in quel momento, che proprio lui sarebbe diventato l'uomo copertina dei Mondiali francesi del 1998, trascinando l'Italia a suon di gol fino ai quarti di finale.

Il risultato finale recita 3-0 per gli Azzurri, con le reti di Paolo Maldini, Gianfranco Zola e Christian Vieri. Ed è proprio la firma di Vieri a ritagliarsi uno spazio speciale nei libri di storia: il suo gol, confezionato grazie a un assist di Dino Baggio e scaricato alle spalle dell'incolpevole portiere moldavo Romanenco, vale il millesimo gol della storia della Nazionale italiana.

Italia-Moldavia 3-0

Marcatori: 24’ Maldini, 45’ Zola, 50’ Vieri.

Italia

Peruzzi; Nesta (33' F. Cannavaro), Ferrara, Costacurta, Paolo Maldini; Di Livio (75' Eranio), Albertini, D. Baggio, Di Matteo; Zola, Vieri (68' Padovano).

Allenatore: Cesare Maldini.

Moldavia

Romanenco; Fistican, Toloconnicov, Culibaba, Testemitanu; Gaidamasciuc (61' Cebotari), Epureanu, Sischin, Curtianu, Spanu (89' Sukharev); Clescenco.

Allenatore: Caras.