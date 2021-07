9 luglio 2006, il cielo è azzurro sopra Berlino: l'Italia è per la quarta volta campione del mondo

vedi letture

Il 9 luglio 2006 l'Italia vince la Coppa del Mondo battendo ai rigori in finale a Berlino la Francia. Per gli azzurri era il quarto titolo dopo quelli del 1934, 1938 e 1982. La partita fu molto intensa: i francesi passarono in vantaggio al nono con un rigore trasformato da Zidane ma l'Italia pareggiò dieci minuti più tardi con Materazzi. Gli azzurri sfiorarono poi il vantaggio di nuovo con Materazzi e successivamente con Toni. Nella ripresa però la Francia aumentò la pressione anche se non creò grandi pericoli: anzi all'Italia fu annullato per fuorigioco un gol di Toni. Si passò dunque ai supplementari con Buffon che riuscì ad evitare con una gran parata una rete di Ribery. Al minuto 111 Zidane fu espulso su segnalazione del quarto uomo per aver dato una testata a Materazzi, dopo che c'era stato uno scambio di 'battute' tra i due. Nonostante la superiorità numerica però gli azzurri non trovarono la via del gol e si arrivò ai rigori: nei primi quattro tiri l'Italia andò sempre a segno, con Pirlo, Materazzi, De Rossi e Del Piero, mentre la Francia segnò con Wiltord, Abidal e Sagnol. Trezeguet colpì invece la traversa. Fu Grosso a dare la vittoria del mondiale all'Italia trasformando il suo rigore.