Nel 2012 moriva Franco Mancini, leggendario portiere del Foggia di Zeman

Francesco Mancini, detto anche Franco (Matera, 10 ottobre 1968 – Pescara, 30 marzo 2012), è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo portiere.

Francesco Mancini, detto Franco è stato uno tra i migliori portieri del campionato italiano di Serie A nei primi anni '90.

Tra i pali del Foggia dal 1987 al 1995 contribuì in maniera determinante a scrivere splendide pagine di imprese calcistiche che resteranno per sempre nella memoria collettiva degli amanti del bel calcio.

Con un triplice salto dalla serie C alla serie A Mancini si ritrovò a giocare nella massima serie sotto la guida tecnica di mister Zdenek Zeman.

Gli schemi particolarmente offensivi del tecnico boemo costrinsero Franco Mancini a giocare praticamente tale e quale ad un libero aggiunto.

Costantemente fuori dalla propria area di rigore Mancini dirigeva il reparto difensivo giocando in maniera sicura con i piedi così come si dimostrò portiere affidabile, acrobatico e sicuro allorché rientrava a giocare tra i legni della propria porta.

Nello splendido viaggio tra i campionati di serie A 1991-1992 e 1994-1995, nonostante gli schemi di Zeman lo esposero a subire grandinate di reti da parte degli avversari, il portiere originario di Matera risultò spesso e volentieri il migliore in campo dei suoi e il suo apporto fu determinante per la permanenza in serie A del Foggia.

Finita l'epoca d'oro a Foggia Mancini ritornò protagonista tra i pali del Bari dove per quattro stagioni disputo il campionato di Serie A.

Dopo una breve parentesi a Napoli chiuse la carriera giocando diversi campionati in serie C nelle fila di Sambenedettese, Teramo, Salernitana e Martina.

Smessi i guanti da portiere Franco Mancini si dedicò ad allenare i portieri seguendo il "suo" maestro Zeman prima a Foggia nel 2010 e poi nel 2011 a Pescara.

Il 30 marzo del 2012 un infarto se lo porta tragicamente via a soli 43 anni d'età.

Come tutti i portieri che mi hanno fatto sognare ad occhi aperti anche Franco Mancini resterà sempre nei ricordi degli appassionati di Calcio, come l'interprete spericolato di un sogno unico e fantastico: resterà per sempre l'unico e vero portiere di Zemanlandia ... un modo un po' diverso di intendere il calcio.