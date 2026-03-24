TMW Bentancur: "Abel Hernandez è esploso tardi. Ho due talenti, proverò a portarli in Italia"

Nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa è intervenuto anche il noto procuratore sudamericano Pablo Bentancur che ha parlato dell'ex palermitano Abel Hernandez, grande protagonista lo scorso anno in patria, della sua esperienza da presidente del Bellinzona e di due talenti che potrebbero sbarcare in Italia prossimamente.

“Per Hernandez è stato il miglior anno della sua carriera, Ha fatto 26 gol miglior giocatore e personaggio dell'anno in Uruguay. È maturato tardi purtroppo, ma se ci ricordiamo a 23 anni era capitano a Palermo, dove era arrivato presto a 19 anni. - prosegue il procuratore parlando del perché arrivino meno giocatori dall'Uruguay negli ultimi anni - Penso che a causa della globalizzazione del calcio l'Italia guardi meno oggi al Sud America. I tempi sono cambiati e oggi non si danno più 2-3 mesi di adattamento a un giocatore, ma si vuole un impatto immediato. Quando è arrivato Recoba per esempio non ha giocato subito all'Inter, ma è andato in prestito al Venezia. Ora si preferisce prendere qualche giocatore dall'Europa per evitare questo”.

Spazio poi all'esperienza al Bellinzona come presidente: “In Svizzera sono molto rigorosi e precisi, per me è stato un master essere il proprietario di un club lì. Il lavoro cambia molto, è molto più difficile fare il proprietario che il procuratore. Ci sono stati momenti difficili e per fortuna lo scorso anno, ricordando il mio passato, ho chiamato Sannino in panchina che mi ha salvato la squadra. Non consiglio comunque a nessuno di comprare una squadra di calcio (ride NdR)”.

Bentancur chiude poi parlando di due suo assistiti che potrebbe provare a portare in Italia: “Abbiamo due talenti interessanti uruguayani, uno che gioca in Brasile e l'altro in Messico, e l'idea è quella di provare a proporli in Italia perché solitamente i giocatori che arrivano da quel paese hanno tempi d'adattamento minori. Sono giocatori adatti a lavorare, hanno maggiore umiltà, e sono abituati al sacrificio. I nomi? Facundo Bernal del Fluminense e Federico Pereira del Toluca”.