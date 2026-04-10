TMW Radio Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Simone Braglia, ex portiere.

Juve, ufficiale Spalletti fino al 2028:

"Credo che arrivare alla fine del campionato a rinnovare un allenatore che i risultati li ha fatti dà l'indice di una certa incompetenza di una parte di una società. Credo che la sconfitta della Juve e il fatto che sia a lottare per il quarto posto stia nella tarda riconferma di Spalletti. Se non volevi alti e bassi dovevi prenderlo subito e farlo firmare a lungo. Lui i risultati li porta, anche se la rosa non è costruita da lui. I giocatori più smaliziati tendono sempre a salvaguardare se stessi, dovevi dare subito a Spalletti fiducia piena. E invece hai aspettato di vedere che facesse risultati, mettendolo in dubbio".

Come vede la sfida con l'Atalanta?

"Non so ma l'Atalanta è una delle più in forma ora. Se non avessi dato adito a certe voci su Spalletti, non saresti in questa situazione ora".

Può tornare la Juve vincente con lui?

"Dipende dal mercato sicuramente".

Como-Inter, confronto tra Fabregas e Chivu importante:

"Bisogna vedere quante ne salta ancora Lautaro. Il Como non sta bene come un mese fa, ma non è una squadra semplice. Il pari potrebbe stare bene a tutti? Non credo, il Napoli se vince va a -5 e poi vediamo che succede...".

Cosa farebbe ora al posto di Gasperini?

"Mi imporrei con la società per farmi comprare i giocatori non arrivati l'estate scorsa. Se non ci fosse la possibilità, credo che potrebbe anche andare via".