Cagliari, Pisacane sulla scia dell'amico Fabregas: tra giovani e risultati

Amicizia e destino comune. Cesc Fabregas è uno degli allenatori con l'etichetta da predestinato. Alla guida del Como ha valorizzato tanti calciatori e ottenuto risultati. Dall'altra parte, a Cagliari, Fabio Pisacane vuole ripercorrere le orme dell'amico con cui ha condiviso il corso da allenatore. Sulla falsariga dell'amico spagnolo, Pisacane, voluto dal Presidente Giulini alla guida della prima squadra, al primo anno da tecnico sta ottenendo risultati positivi e sta valorizzando alcuni giovani talenti. Su tutti Idrissi, dopo gli anni in prestito per farsi le ossa, ha trovato la giusta consacrazione.

Dieci partite, quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Un bottino positivo per una squadra che ha come obiettivo una salvezza e la valorizzazione dei talenti. Già alla guida della Primavera da luglio 2023 fino all'anno scorso, Pisacane ha collezionato in settantotto partite trentasei vittorie, diciotto pareggi e ventiquattro sconfitte. In estate l'intuizione di Giulini. E' il nuovo che avanza, la scelta per portare avanti il progetto Cagliari. Sulla scia dell'amico Cesc. Destino e ambizioni comuni.