Coppa Italia Serie C: storia, formula e tutto quello che c’è da sapere sul torneo

Potenza e Latina: sono queste le due finaliste della Coppa Italia di Serie C, che questa sera vedrà andare in scena la prima delle due gare di finale. Ma qual 'è la storia di questa competizione? Ripercorriamola

La Coppa nacque nella stagione 1972-1973, ispirandosi al formato della Coppa Italia, come seconda esperienza di una competizione riservata alle squadre di terza serie dopo la Coppa Aldo Fiorini del 1943. Alla prima edizione parteciparono le 60 squadre di Serie C e le seconde e terze classificate dei nove gironi di Serie D della stagione precedente. La finale del torneo inaugurale si giocò a Roma, dove l’Alessandria superò l’Avellino in un incontro terminato anzitempo per l’invasione di campo dei tifosi campani, quando i piemontesi erano in vantaggio 4-2. Il giudice sportivo assegnò così la vittoria ai grigi.

Gli anni ‘70: Monza protagonista

Nelle successive edizioni, il Monza divenne la squadra simbolo della competizione, vincendo due titoli consecutivi nel 1974 e 1975. La finale del 1975 contro il Sorrento fu decisa ai rigori, mentre dal 1976 in poi la finale si disputò sul campo di una delle due finaliste, scelto tramite sorteggio. Nel 1977, il Lecco vinse il trofeo battendo la Sangiovannese, mentre nel 1979 il Siracusa divenne la prima squadra della neonata Serie C2 a trionfare, portando il titolo in Sicilia.

Gli anni ‘80 e la doppia finale

A partire dal 1980, la formula del torneo cambiò, introducendo la doppia finale (andata e ritorno), come già avveniva per la Coppa Italia maggiore. Nel 1981, dopo la riforma che portò alla creazione della Serie C1 e C2, la competizione cambiò nome in Coppa Italia Serie C. Negli anni successivi, la Coppa fu vinta da club storici come il Palermo, il Padova, il Catania e il Vicenza.

Formula Attuale

La Coppa si disputa con gare a eliminazione diretta.

- Primo turno: 56 squadre si affrontano in gara secca.

- Secondo turno: entrano le 4 squadre della Coppa Italia maggiore, per un totale di 32 club.

- Fasi finali: ottavi, quarti, semifinali e finale, con partite di sola andata fino ai quarti e doppia sfida per semifinali e finale.

Di seguito la lista completa delle vincitrici della Coppa Italia di Serie C:

1972/1973 - Alessandria

1973/1974 - Monza

1974/1975 - Monza

1975/1976 - Lecce

1976/1977 - Lecco

1977/1978 - Udinese

1978/1979 - Siracusa

1979/1980 - Padova

1980/1981 - Arezzo

1981/1982 - Lanerossi Vicenza

1982/1983 - Carrarese

1983/1984 - Fanfulla

1984/1985 - Casarano

1985/1986 - Virescit Bergamo

1986/1987 - Livorno

1987/1988 - Monza

1988/1989 - Cagliari

1989/1990 - Lucchese

1990/1991 - Monza

1991/1992 - Sambenedettese

1992/1993 - Palermo

1993/1994 - Triestina

1994/1995 - Varese

1995/1996 - Empoli

1996/1997 - Como

1997/1998 - Alzano Virescit

1998/1999 - SPAL

1999/2000 - Pisa

2000/2001 - Prato

2001/2002 - AlbinoLeffe

2002/2003 - Brindisi

2003/2004 - Cesena

2004/2005 - Spezia

2005/2006 - Gallipoli

2006/2007 - Foggia

2007/2008 - Bassano Virtus

2008/2009 - Sorrento

2009/2010 - Lumezzane

2010/2011 - Juve Stabia

2011/2012 - Spezia

2012/2013 - Latina

2013/2014 - Salernitana

2014/2015 - Cosenza

2015/2016 - Foggia

2016/2017 - Venezia

2017/2018 - Alessandria

2018/2019 - Viterbese

2019/2020 - Juventus U23

2020/2021 - Torneo non disputato causa Covid-19

2021/2022 - Padova

2022/2023 - Vicenza

2023/2024 - Catania

2024/2025 - Rimini

Questo invece l'albo d'oro:

4 vittorie: Monza

2 vittorie: Spezia, Foggia, Alessandria, Padova, Vicenza

1 vittoria: Palermo, Como, Lecce, Carrarese, Livorno, SPAL, Pisa, Cesena, Sorrento, Lumezzane, Salernitana, Cosenza, Viterbese, Lecco, Udinese, Siracusa, Arezzo, Fanfulla, Casarano, Virescit Bergamo, Cagliari, Lucchese, Sambenedettese, Triestina, Varese, Empoli, Alzano Virescit, Prato, AlbinoLeffe, Brindisi, Gallipoli, Bassano Virtus, Juve Stabia, Latina, Venezia, Juventus U23, Catania, Rimini