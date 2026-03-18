Coppa Italia Serie C: storia, formula e tutto quello che c’è da sapere sul torneo
Potenza e Latina: sono queste le due finaliste della Coppa Italia di Serie C, che questa sera vedrà andare in scena la prima delle due gare di finale. Ma qual 'è la storia di questa competizione? Ripercorriamola
La Coppa nacque nella stagione 1972-1973, ispirandosi al formato della Coppa Italia, come seconda esperienza di una competizione riservata alle squadre di terza serie dopo la Coppa Aldo Fiorini del 1943. Alla prima edizione parteciparono le 60 squadre di Serie C e le seconde e terze classificate dei nove gironi di Serie D della stagione precedente. La finale del torneo inaugurale si giocò a Roma, dove l’Alessandria superò l’Avellino in un incontro terminato anzitempo per l’invasione di campo dei tifosi campani, quando i piemontesi erano in vantaggio 4-2. Il giudice sportivo assegnò così la vittoria ai grigi.
Gli anni ‘70: Monza protagonista
Nelle successive edizioni, il Monza divenne la squadra simbolo della competizione, vincendo due titoli consecutivi nel 1974 e 1975. La finale del 1975 contro il Sorrento fu decisa ai rigori, mentre dal 1976 in poi la finale si disputò sul campo di una delle due finaliste, scelto tramite sorteggio. Nel 1977, il Lecco vinse il trofeo battendo la Sangiovannese, mentre nel 1979 il Siracusa divenne la prima squadra della neonata Serie C2 a trionfare, portando il titolo in Sicilia.
Gli anni ‘80 e la doppia finale
A partire dal 1980, la formula del torneo cambiò, introducendo la doppia finale (andata e ritorno), come già avveniva per la Coppa Italia maggiore. Nel 1981, dopo la riforma che portò alla creazione della Serie C1 e C2, la competizione cambiò nome in Coppa Italia Serie C. Negli anni successivi, la Coppa fu vinta da club storici come il Palermo, il Padova, il Catania e il Vicenza.
Formula Attuale
La Coppa si disputa con gare a eliminazione diretta.
- Primo turno: 56 squadre si affrontano in gara secca.
- Secondo turno: entrano le 4 squadre della Coppa Italia maggiore, per un totale di 32 club.
- Fasi finali: ottavi, quarti, semifinali e finale, con partite di sola andata fino ai quarti e doppia sfida per semifinali e finale.
Di seguito la lista completa delle vincitrici della Coppa Italia di Serie C:
1972/1973 - Alessandria
1973/1974 - Monza
1974/1975 - Monza
1975/1976 - Lecce
1976/1977 - Lecco
1977/1978 - Udinese
1978/1979 - Siracusa
1979/1980 - Padova
1980/1981 - Arezzo
1981/1982 - Lanerossi Vicenza
1982/1983 - Carrarese
1983/1984 - Fanfulla
1984/1985 - Casarano
1985/1986 - Virescit Bergamo
1986/1987 - Livorno
1987/1988 - Monza
1988/1989 - Cagliari
1989/1990 - Lucchese
1990/1991 - Monza
1991/1992 - Sambenedettese
1992/1993 - Palermo
1993/1994 - Triestina
1994/1995 - Varese
1995/1996 - Empoli
1996/1997 - Como
1997/1998 - Alzano Virescit
1998/1999 - SPAL
1999/2000 - Pisa
2000/2001 - Prato
2001/2002 - AlbinoLeffe
2002/2003 - Brindisi
2003/2004 - Cesena
2004/2005 - Spezia
2005/2006 - Gallipoli
2006/2007 - Foggia
2007/2008 - Bassano Virtus
2008/2009 - Sorrento
2009/2010 - Lumezzane
2010/2011 - Juve Stabia
2011/2012 - Spezia
2012/2013 - Latina
2013/2014 - Salernitana
2014/2015 - Cosenza
2015/2016 - Foggia
2016/2017 - Venezia
2017/2018 - Alessandria
2018/2019 - Viterbese
2019/2020 - Juventus U23
2020/2021 - Torneo non disputato causa Covid-19
2021/2022 - Padova
2022/2023 - Vicenza
2023/2024 - Catania
2024/2025 - Rimini
Questo invece l'albo d'oro:
4 vittorie: Monza
2 vittorie: Spezia, Foggia, Alessandria, Padova, Vicenza
1 vittoria: Palermo, Como, Lecce, Carrarese, Livorno, SPAL, Pisa, Cesena, Sorrento, Lumezzane, Salernitana, Cosenza, Viterbese, Lecco, Udinese, Siracusa, Arezzo, Fanfulla, Casarano, Virescit Bergamo, Cagliari, Lucchese, Sambenedettese, Triestina, Varese, Empoli, Alzano Virescit, Prato, AlbinoLeffe, Brindisi, Gallipoli, Bassano Virtus, Juve Stabia, Latina, Venezia, Juventus U23, Catania, Rimini
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