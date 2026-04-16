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Calciomercato Juventus, molto bene rinnovo Spalletti. Vlahovic non lo rinnoverei mai. L'opinione di Fratini

Calciomercato Juventus, molto bene rinnovo Spalletti. Vlahovic non lo rinnoverei mai. L'opinione di FratiniTUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:03Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Quintiliano Giampietro per Bianconeranews.com
Calciomercato della Juventus prevede l'acquisto di un grande portiere e non rinnoverei mai Vlahovic. Le parole di Michele Fratini
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Ospite di Radio Bianconera è stato Michele Fratini, talent scout e intermediario di mercato. Ed è partito dal rinnovo di Luciano Spalletti:
"Faccio i complimenti a lui, che sta facendo molto bene. Mancano ancora sei partite, gli hanno dato fiducia in un momento cruciale, devi darla in corsa e non a fine campionato. hanno fatto bene a rinnovarlo ora. Pensavo non ce la facesse a qualificarsi per la Champions, visti anche gli infortuni, ma ora sono lì. Per me è fondamentale che ci sia questa fiducia in lui in toto".

E ha continuato: "Ora incontrerà altre squadre ostiche, anche se il calendario della Roma è peggiore. Il Milan è in crisi ed è lì, come il Como. Chi ha la rosa migliore ora si vedrà, e arriverà fino in fondo". Poi sul rinnovo di Dusan Vlahovic: "Io parlo da addetto ai lavori, secondo me, viste anche le condizioni fisiche precarie, Spalletti è stato categorico e se sta bene lo vuole. Ma non sta quasi mai bene purtroppo, come Milik. Io non rinnoverei mai un giocatore che mi costa tanto e non mi può rendere. Non penso che la Juve faccia questo bagno di sangue. Ma chi te lo prende un giocatore rotto? Con Spalletti hanno fatto bene, glielo riconosco, su Vlahovic però, che dovrebbe determinare in campo, penso che sarà difficile".

Fratini che poi è passato al mercato estivo: "Ci sarà il supporto di Chiellini e il demansionamento di Comolli? Penso che un manager debba essere bravo a deresponsabilizzarsi e dare il giusto timone a chi ne sappia in un certo settore. Chiellini è un campione in tutto, anche quando parla. E' una persona che si è formata molto bene, sono contento per il calcio italiano che questi campioni riescano ad affacciarsi a questi ruoli. Io credo che gli algoritmi non funzionano, almeno in Italia. Alisson credo non lo prenderà, perché è ancora molto forte, credo la Juve abbia già virato su Carnesecchi. Bernardo Silva e Goretzka? Credo più il secondo possa essere più adatto, ma credo che la Juve guarderà in Italia, magari penserà al ritorno di Tonali. Costa tanto? Sì ma le vie della Juve sono infinite...Deve tornare a pensare in grande, da Juve. In attacco non credo a Lewandowski, è fantacalcio. Credo che sia da Juve uno come Ueda, giapponese del Feyenoord".

Mentre sul capitolo cessioni: "Big da sacrificare? Locatelli è il simbolo di questa Juve, sta rinnovando ma non vuol dire che rimanga. A volte nel calcio quando firmi il rinnovo poi parti. Se prendono Tonali, insieme non possono giocare, viste le caratteristiche simili".

Infine su alcuni calciatori da osservare: "Ho visto il nuovo Conceicao. Si tratta di Giovanni Grisafi, classe 2010, un brevilineo che gioca nel Pontedera. E' pazzesco, sterza come i grandi fenomeni, fino a un mese e mezzo fa dicevano tutti che è piccolino, ma ora è esploso e sono tutti in fila".

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